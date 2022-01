2. Bundesliga: SC Paderborn holt Stürmer Kemal Ademi aus Russland

Der Schweizer Kemal Ademi (26) kommt vom russischen Erstligisten FK Chimki und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Das teilte der SCP am Montagabend mit.

Ademi, in Villingen-Schwenningen geboren, spielte bereits für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Den Durchbruch schaffte er in der Saison 2019/2020 beim Schweizer Topklub FC Basel. Über Fenerbahce Istanbul wechselte er dann im Sommer 2021 in die russische Liga.