NFL-Playoffs: Jimmy Garoppolo nach Super-Bowl-Aus emotional - Schluss bei 49ers? Garoppolo emotional - war‘s das für ihn?

Jimmy Garoppolo verpasst mit San Francisco nur knapp den Einzug in den Super Bowl. Das Spiel bei den Los Angeles Rams könnte der letzte Auftritt des Quarterbacks für die 49ers gewesen sein.

Es war ein emotionaler Abend für Jimmy Garoppolo - und vielleicht sein letzter Auftritt für die San Francisco 49ers. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Als der Quarterback im Anschluss an die 17:20-Niederlage gegen die Los Angeles Rams und den damit verbundenen verpassten Einzug in den Super Bowl vor die Mikrofone der Journalisten trat, erlebten die Medienvertreter einen bedrückten Star der 49ers. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

„Die Emotionen in der Umkleidekabine waren ziemlich heftig“, erklärte Garoppolo. „Ich denke, in den nächsten Tagen wird sich das Ganze ein wenig beruhigen. Nach einem gewonnenen oder verlorenen Spiel sind die Emotionen groß, und man muss froh sein, dass es passiert ist, darüber lächeln und an die guten Dinge denken.“

San Francisco 49ers verpassen Super Bowl

Grund für die nachdenklichen Worte könnte nicht nur die schmerzhafte Niederlage gegen die Rams, sondern auch der Fingerzeig sein, den er im Anschluss an die Aussage sendete.

„Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen, Wochen oder so passiert“, verkündete der 30-Jährige, um im nächsten Satz seine Liebe und Anerkennung für das Team zum Ausdruck zu bringen, das er schon bald verlassen könnte.

Dieser womöglich letzte Auftritt im Trikot der Niners hatte noch einmal alles, was den NFC-Champion von 2019 und sein Team über die Jahre ausmachte: einen Jimmy Garoppolo in Top-Form, der bei einem Passer-Rating von 87,1 immerhin 16 von 30 Pässen für 232 Yards und zwei Touchdowns an den Mann brachte - aber auch Defizite, wie die Interception kurz vor dem Ende und das Verspielen einer Zehn-Punkte-Führung. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Es passte ins Bild, dass der über weite Strecken überzeugende Garoppolo war, der die letzte Chance auf ein Comeback gegen die Rams vergab, als sein Wurf zu JaMycal Hasty am Running Back abprallte und in den Händen von Travin Howard landete. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Trey Lance könnte Garoppolo bei den 49ers beerben

Nach knapp fünf Jahren stehen die Zeichen auf Abschied zwischen Garoppolo und den 49ers. Der 30-Jährige, der nach einer starken Anfangszeit im Februar 2018 mit einem 137,5 Millionen schweren Fünfjahresvertrag ausgestattet worden war, wird seinen Platz wohl für Quarterback Trey Lance räumen müssen, den die Niners im vergangenen Jahr an Position 3 des NFL-Drafts auswählten. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Eine schwierige Situation für den etablierten Mann aus Illinois, die auch bei seinen Mitspielern nicht unbemerkt blieb: „Niemand möchte in der Position sein, in die er gebracht wurde. Aber man hat es nicht gemerkt. Jimmy ist eine Klasse für sich. Er hat sich jeden Tag professionell verhalten“, lobte Tackle Trent Williams seinen Mitspieler nach der Niederlage gegen die Rams.

Beleg für Garoppolos Klasse ist seine Bilanz mit San Francisco: Nur acht von 35 Spielen konnten die Niners ohne ihren Star-Spieler gewinnen, mit dem langjährigen Brady-Backup hingegen stehen 31 Siege bei nur 15 Niederlagen zu Buche.

Garoppolo-Aus? Shanahan lässt Zukunft offen

Doch noch ist die Zukunft des US-Amerikaners mit italienischen Wurzeln nicht geklärt, was sein Coach im Anschluss an die Niederlage gegen die Rams bekräftigte.

„Ich werde jetzt nicht hier sitzen und eine Abschiedsrede halten“, stellte Kyle Shanahan klar und lobte die Leistung seines Schützlings gegen die Rams: „Jimmy hat sich heute den Arsch abgekämpft und einige unglaubliche Dinge getan.“

Garoppolo schwärmte angesichts der aufopferungsvollen Leistung seines Teams von der Zusammenarbeit mit seinen Mitspielern: „Es ist eine großartige Gruppe. Ich habe es geliebt, jeden Tag mit ihnen zusammen zu sein, zu kämpfen und mit diesen Jungs in den Krieg zu ziehen. Es war ein lustiges Jahr.“

Worte, die nach Abschied klingen. Auch wenn dieser nach über vier Jahren ein glücklicheres Ende verdient gehabt hätte.