Transfermarkt: Deniz Undav wechselt in die Premier League zu Brighton & Hove Albion - Rückrunde weiter in Belgien

Mit seinen Toren in Belgien macht Deniz Undav international auf sich aufmerksam. Der Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion schnappt zu und verpflichtet den Deutschen. Undav bleibt zunächst aber in Belgien.

Der 25 Jahre alte Stürmer, der in Belgien in dieser Saison für Furore sorgt, schließt sich Brighton & Hove Albion an. Das gab der englische Klub am Abend bekannt. Laut Het Laatste Nieuws zahlt Brighton 7 Millionen Euro an Ablöse.(FIXE TRANSFERS: Die Wintertransfers der Bundesliga-Klubs)