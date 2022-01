VfL Wolfsburg: Jörg Schmadtke verteidigt Transferoffensive im Angriff

Schreibt Kruse dieses Mal sportliche Schlagzeilen in Wolfsburg?

Der VfL hatte in den letzten Tagen des Winter-Transferfensters Ex-Nationalspieler Max Kruse (33) zurückgeholt sowie den dänischen Angreifer Jonas Wind (22) und US-Talent Kevin Paredes (18) für zusammen knapp 24 Millionen Euro Ablöse verpflichtet.

Das sei "von der Ballung her vielleicht ungewöhnlich", erklärte Schmadtke: "Es wäre falsch, wenn ich behaupten würde, dass so etwas normal und ganz alltäglich ist". Allerdings sei man beim letztjährigen Bundesliga-Vierten "zu der Auffassung gekommen, dass wir Veränderungen vornehmen wollen." Auch, weil die abgegebenen Spieler "ihrerseits mit dem Wunsch nach Veränderung" an den Verein herangetreten seien.