DFL-Chefin Donata Hopfen kritisiert Politik: "Fußball ist schlechter gestellt"

Die neue DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen sieht den Profisport in Deutschland als Opfer einer Symbolpolitik und fordert aus Berlin und den Ländern schnell ein klares Konzept zur Rückkehr der Zuschauer in die Stadien.

„Es ist so, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist der Fußball schlechter gestellt“, sagte die Chefin der Deutschen Fußball Liga bei Sky Sport .

Hopfen, die am 1. Januar beim Ligaverband die Nachfolge von Christian Seifert angetreten ist, erwartet von der Politik „Lösungsschritte, ganz klare Lösungsszenarien, die umsetzbar und praktikabel sind, die man versteht und dabei gerne entlang eines Stufenplans entlang des Geschehens.“ Dieser könne sich „gerne regional unterscheiden“, aber „wir brauchen eine Lösung, an der sich alle orientieren können, insbesondere wenn man davon ausgehen kann, dass sie (die Omikron-Welle; d.Red.) in 14 Tagen vielleicht sogar schon ihren Höhepunkt erreicht hat.“