Vertrag für Bayerns Rekord-Junior Wanner

Rekordjunior Paul Wanner hat beim deutschen Fußball-Meister Bayern München seinen ersten Profi-Vertrag erhalten. Der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb am letzten Tag der Wintertransferperiode an der Säbener Straße. Zur Laufzeit von Wanners Vertrag machten die Bayern keine Angaben.

Der Bundesliga-Spitzenreiter verlängerte außerdem den Vertrag mit Nachwuchs-Verteidiger Bright Arrey-Mbi. Allerdings wird der 18-Jährige bis zum Sommer 2023 an den Ligarivalen 1. FC Köln ausgeliehen.

"Paul hat im Training bei den Profis gezeigt, dass er mit seinem Talent die Chance hat, in unsere Mannschaft hineinzuwachsen. Dass er schon mit 16 Jahren in der Bundesliga eingesetzt wurde, bestätigt seine Klasse, aber auch die exzellente Arbeit, die am Campus des FC Bayern geleistet wird", sagte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach der Einigung mit dem Teenager.