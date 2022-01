Tennis: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic - SPORT1-User stimmen über GOAT ab

Der Sieg bei den Australian Open 2022 ist der 21. Grand-Slam-Titel für Rafael Nadal. Damit ist der Spanier alleiniger Rekordsieger vor Roger Federer und Novak Djokovic. In der GOAT-Debatte liegt bei den SPORT1-Usern aber jemand anderes in Front.

Als Rafael Nadal im Finale der Australian Open nach 5:24 Stunden die Arme in den Himmel von Melbourne recken konnte, lag das zweitlängste Finale der Grand-Slam-Geschichte hinter dem Spanier. (Die Reaktionen zum Finale)

Das epische Duell gegen den Russen Daniil Medwedew bot den passenden Rahmen für einen historischen Meilenstein der ATP-Geschichte. Als erster Spieler überhaupt gewinnt Nadal 21 Grand-Slam-Titel und hat damit in der ewig jungen GOAT-Debatte seine Rivalen Roger Federer und Novak Djokovic (je 20 Grand-Slam-Titel) vorerst hinter sich gelassen.

Nadal nur auf Rang zwei hinter Federer

16.474 SPORT1-User (Stand: 31. Januar 2022 17.49 Uhr) haben sich an der GOAT-Abstimmung beteiligt. Satte 51 Prozent der Teilnehmer entschieden sich für Roger Federer. Der Schweizer, der sich aktuell von seiner dritten Operation am rechten Knie seit 2020 erholt, war zwischen Februar 2004 und August 2008 für 234 Wochen ununterbrochen die Nummer eins - Rekord! Insgesamt stand er 310 Wochen auf dem Platz an der Sonne.