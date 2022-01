Australian Open: Rafael Nadals Sieg unterstützt Novak Djokovic im Kampf um die Nummer eins gegen Medwedew

Passend dazu triumphierte der Spanier bei Djokovics Lieblings-Grand-Slam auch noch in einem epischen Finalduell mit Daniil Medwedew , der Nummer zwei der Weltrangliste, und kürte sich so mit 21 Titeln zum alleinigen Rekord-Grand-Slam-Sieger bei den Männern.

Nadal-Triumph lässt Djokovic durchatmen

Bei einem Sieg des Russen hätte die aktuelle Nummer eins Djokovic, der mit bislang 358 Wochen länger als jeder andere ATP-Spieler an der Spitze stand, fürchten müssen, den Platz an der Sonne zu verlieren. (SERVICE: ATP-Weltrangliste)

Hätte Medwedew in seinem zweiten Finale in Melbourne den ersten Sieg gefeiert und auch beim ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam (ab 7. Februar im SPORT1-Liveticker) triumphiert, wäre der Machtwechsel Realität geworden, hätte Djokovic seinerseits keine Turniere in den zwei Wochen nach den Australian Open gespielt.