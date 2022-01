Denis Zakaria wechselt von Borussia Mönchengladbach zu Juventus Turin

Der Transfer von Denis Zakaria zu Juventus Turin ist perfekt. Gladbach vermeldet den Deal am Montagnachmittag.

Der Wechsel des Schweizer Nationalspielers Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach zu Juventus Turin ist perfekt. Das teilte die Borussia am Montagnachmittag mit, der italienische Rekordmeister dagegen hielt sich zunächst noch bedeckt. (BERICHT: Zakaria-Ersatz schon im Anflug?)

"An diesem Transfer zu Juventus ist in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet worden, und dabei hat Denis eine wichtige Rolle gehabt", sagte Borussias Vizepräsident Rainer Bonhof: "Er hat uns offen gesagt, dass er wechseln möchte, und er hat auch klar zum Ausdruck gebracht, dass er es uns ermöglichen wolle, für seinen Transfer eine Ablöse zu erzielen. Weil am Ende aus unserer Sicht die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmten, haben wir dem Transfer zugestimmt."