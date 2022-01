FC Barcelona: Wechselt Ousmane Dembélé im Tausch zu Paris Saint-Germain?

Verlässt Ousmane Dembélé den FC Barcelona noch in dieser Transferperiode? Der Poker um den Angreifer hält an und wird immer wilder.

Der mögliche Abschied von Ousmane Dembélé aus Barcelona Richtung Paris wird viele Fußballfans möglicherweise bis zur letzten Minute des Deadline-Days in Atem halten. Und der Poker wird immer wilder. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Laut der katalanischen Sportzeitung Mundo Deportivo begannen am späten Sonntagnachmittag die Gespräche zwischen Barça und PSG über einen sofortigen Transfer von Dembélé, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. (FIXE TRANSFERS: Die Wintertransfers der Bundesliga-Klubs)

Mehrere Tauschkandidaten bei PSG

Laut der Zeitung befinden sich die Verhandlungen noch in einem frühen Stadium, könnten aber am Montag Fahrt aufnehmen.

Wird Angel di María Teil des Dembélé-Deals?

Nun kommt am Deadline Day ganz frisch ein weiterer Name hinzu: Angel di María. Der Argentinier könnte laut der AS Teil des Deals um Dembélé werden und von PSG nach Katalonien wechseln. Er würde dann wohl verrechnet werden.