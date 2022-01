Rani Khedira reagiert auf Wechsel von Max Kruse zum VfL Wolfsburg

Nach dem Abgang von Max Kruse sieht dessen ehemaliger Teamkollege Rani Khedira den Fußball-Bundesligisten Union Berlin nicht in Gefahr.

„Zusammenbrechen wird hier gar nichts. Der Verein hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er ein stabiles Fundament hat“, sagte der 28-Jährige am Montag in einer Medienrunde.