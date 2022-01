Czeslaw Michniewicz neuer Nationaltrainer von Polen und Robert Lewandowski

Czeslaw Michniewicz soll Polen zur Fußball-WM in Katar führen. Der 51-Jährige wird neuer Trainer des Nationalteams um Torjäger Robert Lewandowski.

Wie der nationale Verband PZPN am Montag mitteilte, unterschrieb der neue Nationaltrainer einen Vertrag bis Jahresende mit der Option auf eine Verlängerung.

Das Team um Torjäger Robert Lewandowski spielt in den WM-Play-offs am 24. März zunächst in Russland.