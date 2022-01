Bis 2027: DFB setzt sich 30-Prozent-Frauenquote zum Ziel

DFB: Ratzeburg strebt Frauenquote von 30 Prozent an © FIRO/FIRO/SID

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich bis 2027 eine Frauenquote von mindestens 30 Prozent in Gremien und hauptamtlichen Führungsebenen zum Ziel gesetzt. Das erklärte die scheidende DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg vor dem DFB-Bundestag am 11. März zu den Hauptzielen des Projektes „Strategie 27 - Frauen im Fußball“.