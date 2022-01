Bundesliga: Borussia Mönchengladbach holt Angelo Fulgini von SCO Angers nicht

Bonhof erklärt: So soll es ohne Eberl weitergehen

Die Borussia hat sich angeblich in Frankreich nach einem zentralen Mittelfeldspieler umgesehen. SPORT1 weiß, dass das nicht stimmt.

Demnach sollte Angelo Fulgini am heutigen Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 in Gladbach unterschreiben. Der 25 Jahre alte Mittelfeldantreiber ist seit Juli 2017 der Spielmacher von SCO Angers, momentan auf Platz 12 in der Ligue1. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)