Transfermarkt: Roman Bürki vom BVB vor Wechsel zum FC Lorient

Was passiert mit Moukoko? "Einsatzzeiten müssen kommen"

Borussia Dortmund könnte am Deadline Day einen Abnehmer für Ersatzkeeper Roman Bürki finden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Der langjährige Stammkeeper von Borussia Dortmund, er nur noch Nummer drei hinter seinen Schweizer Landsmännern Gregor Kobel und Marwin Hitz ist, soll per Leihe zum FC Lorient wechseln.

Die Franzosen, die in der Ligue 1 mitten im Abstiegskampf stecken, wollen Bürki unbedingt per Leihe verpflichten. Nun liegt es an Bürki, ob er dieses Angebot annimmt.