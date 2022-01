Goller von Darmstadt über Bremen zurück nach Karlsruhe

Profi Benjamin Goller verlässt den Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 vorzeitig und schließt sich erneut dem Ligarivalen Karlsruher SC an.

Profi Benjamin Goller verlässt den Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 vorzeitig und schließt sich erneut dem Ligarivalen Karlsruher SC an. Der Spitzenreiter aus Darmstadt beendete den ursprünglich bis Juni datierten Leihvertrag mit Werder Bremen. Der Bundesliga-Absteiger wiederum verlieh den 23 Jahre alten Flügelspieler umgehend bis zum Saisonende an den KSC, wo Goller bereits in der vergangenen Spielzeit aktiv war.