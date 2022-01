Transfermarkt: Aubameyang vor Wechsel zum FC Barcelona

Pierre-Emerick Aubameyang steht unmittelbar vor einem Wechsel nach Spanien. Er wird am Flughafen von Barcelona gesichtet.

Pierre-Emerick Aubameyang stellt ohne jeden Zweifel eine der heißesten Personalien am Deadline Day dar. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Der Stürmerstar ist beim FC Arsenal in Ungnade gefallen und strebt einen Wechsel an. Mit dem FC Barcelona hat sich wohl auch ein Abnehmer gefunden. Das bestätigt sich nun auch dadurch, dass Aubameyang am Flughafen von Barcelona gesichtet wurde.