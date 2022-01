Anzeige

Halo im TV - Paramount präsentiert ersten Trailer Halo als TV-Serie: Erster Trailer veröffentlicht

Mit "Halo: The Series" wird der Master Chief erstmals und in vollem Umfang im Zuge einer TV-Serie zu sehen sein. Bereits im März ist die Veröffentlichung via Paramount+ geplant © Paramount

Florian Merz

Mit Halo Infinite erleben Spieler:innen rund um den Globus das neuste Abenteuer des Master Chiefs. In Zukunft soll Spartan 117 aber auch auf dem TV-Bildschirm für Furore sorgen. Paramount veröffentlichte nun den ersten Trailer zu „Halo: The Series“.

Eine neue, erforschbare Welt, zahlreiche Aufgaben und Missionen und eine erfolgreich gestartete eSports-Wiederbelebung: Halo Infinite sorgt landauf, landunter für Begeisterung im Shooter-Genre.

Mit einem Kahlschlag fegte Entwickler Microsoft beziehungsweise 343 Studios alles bekannte der Shooter-Serie vom Tisch und schuf ein Spiel, das mehr an eine Mischung aus Far Cry und verschiedene Rollenspiele erinnert als an ein klassisches Halo.

Die Rechnung ging jedoch auf!

Millionen Menschen steuerten bereits den Master Chief durch unbekanntes Terrain oder verbrachten unzählige Stunden im Multiplayer-Modus, der sich insbesondere im kompetitiven Spiel großer Beliebtheit erfreut und schon jetzt über mehrere Partner-Teams verfügt.

Master Chief, Cortana und mehr - Halo: The Series

Doch auch abseits der Spielkonsole oder dem PC tut sich einiges in der Welt von Halo. Mit „Halo: The Series“ soll der Master Chief bereits im März regulär auf dem kleinen Bildschirm zu sehen sein, nachdem dieser bereits mit „Halo 4: Forward Unto Dawn“ einen ersten filmischen Auftritt hinlegte. Die Serie selbst orientiert sich an der Historie der Videospiele, die mit Halo: Combat Evolved 2001 ihre Anfänge nahm. Dennoch wird eine gänzlich eigene Geschichte erzählt, die stellenweise von Bekanntem abweichen wird.

Laut den Machern findet das Ganze in der sogenannten „Silver timeline“ statt, die sich auf das Fireteam Silver rund um den Master Chief konzentriert. Entsprechend tauchen neue Figuren wie Kai-125 oder Riz-028 - beides Spartans - auf, dennoch dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit bekannte Charaktere wie Cortana oder Dr. Catherine Halsey freuen.

Zwar ist noch nicht allzu allzu viel über den Serieninhalt bekannt, jedoch steht dem Trailer zufolge weiterhin der Konflikt zwischen den Menschen und den außerirdischen Invasoren, der Covenent, im Mittelpunkt. Halo: The Series wird es, Stand jetzt, exklusiv auf Paramount+ zu sehen geben.