Karl-Heinz Rummenigge kritisiert Niklas Süle und zeigt Verständnis für Max Eberl

Karl-Heinz Rummenigge findet deutliche Worte über Niklas Süle, der den FC Bayern am Saisonende verlassen wird. Auch zu Max Eberl äußert sich der ehemalige Bayern-Boss.

Rummenigge legte nach: „Wenn man jetzt die besten Spieler der Mannschaft aufstellt, ist Niklas Süle im Moment nicht dabei.“ In diesem Zusammenhang solle sich der Abwehrspieler „auch mal hinterfragen“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zudem betonte der langjährige Bayern-Verantwortliche, dass der FC Bayern nicht bereit gewesen sei, für Süle tief in die Tasche zu greifen.

Kosten für Haaland-Transfer? „Können sie sich nicht vorstellen“

Marcel Sabitzer, der im Sommer von RB Leipzig nach München gewechselt war, bezeichnete Rummenigge indes als „Luxustransfer“. „Er hat den Kader nicht so verbessert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat“, lautete sein Fazit.

Ein Profi, der sicherlich jeder Mannschaft weiterhelfen würde, ist Erling Haaland. Doch Rummenigge erwartet keinen Wechsel des BVB-Stars zu den Bayern. Er verwies stattdessen auf die finanziellen Rahmenbedingungen: „Wissen Sie eigentlich, was ein Haaland-Paket kosten würde? Das können sie sich nicht vorstellen.“

Rummenigge: Dramatischer Druck für Max Eberl

Auch zum emotionalen Rücktritt von Max Eberl als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach äußerte sich Rummenigge. „Wer im Fußball in so einer prominenten Rolle wie Max Eberl arbeitet, dann ist der Druck dramatisch“, kommentierte er. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Max hat lange in der Sonne gestanden“, urteilte Rummenigge, in der aktuellen Saison sei es dann aber eben nicht so gut bei den Gladbachern gelaufen.