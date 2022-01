Gladbach-Boss Königs erklärt sich nach Kritik an Eberl-Aussagen

Der Vereins-Präsident von Borussia Mönchengladbach war mit ungeschickten und empathielosen Aussagen in Richtung des zurückgetretenen Sportdirektors in die Schlagzeilen geraten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Ich bedaure, dass ich anders verstanden wurde, als ich es gemeint habe“, sagte Königs in der Bild -Zeitung. „Was ich zum Ausdruck bringen wollte: Wir sind traurig, dass Max Eberl uns nach all diesen Jahren verlässt, es tut uns weh, wir haben monatelang versucht, ihm eine Brücke zu bauen; aber natürlich respektieren wir seine Entscheidung, dass es für ihn nicht anders möglich ist“

Effenberg: Das finde ich enttäuschend

„Eigentlich hat so ein Mann in so einer Führungsposition nichts verloren, wenn er so mit Menschen umgeht“, sagte der einstige Gladbach-Profi am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass.