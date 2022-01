Ex-DFL-Chef Seifert baut Sport-Streaming-Plattform mit Axel Springer auf

Der langjährige DFL-Chef Christian Seifert wird zum Medienunternehmer im Bereich Sport. In Kooperation mit Axel Springer wird der 52-Jährige als Gründer und geschäftsführender Gesellschafter eine neuen Sport-Streaming-Plattform aufbauen. Das Angebot soll im Herbst 2023 starten und Ligenwettbewerbe sowie „herausragende Einzelsportevents“ zeigen - allerdings keinen Fußball, wie Axel Springer, das die Mehrheit an Seiferts Unternehmen halten wird, am Montag mitteilte.