Wilde Szene beim Afrika Cup: VfB-Star zieht Hakimi die Hose runter, Schiedsrichter schubst Munir

Wohl auch deshalb ging er Mohamed erst selbst an die Wäsche und packte seinen Gegenspieler dann mit beiden Händen am Kopf. Kurios: Mohamed hatte Hakimi zwar gefoult, an der Hose hatte aber der vorbeisprintende Omar Marmoush vom VfB Stuttgart gezogen. Hakimi schnappte sich im Eifer des Gefechts also womöglich den falschen Mann.