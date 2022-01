Julian Nagelsmann: Bayern-Coach schämt sich bei Niederlagen

Diese Aktion nervte Nagelsmann so richtig

Julian Nagelsmann spricht über den Erfolgsdruck beim FC Bayern - und erklärt, was eine Niederlage in ihm auslöst.

Der FC Bayern hat in der laufenden Saison vier Niederlagen hinnehmen müssen.

Dreimal ging der deutsche Rekordmeister in der Bundesliga vom Platz, eine ganz bittere Klatsche im DFB-Pokal kommt noch dazu. Trainer Julian Nagelsmann haben die Pleiten alle richtig wehgetan, wie er jetzt erklärte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Trinchieri beschrieb seine Gefühlslage nach Niederlagen so: „Für mich ist es, als würdest du barfuß auf Eis zurück in die Kabine laufen, dein Team ist 25 Kilometer weit weg, alles spielt sich noch einmal in deinem Kopf ab …“