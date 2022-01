Vertrag bis Saisonende: Rückkehr von Eriksen perfekt

Die Rückkehr von Christian Eriksen in den Profifußball ist rund sieben Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM perfekt.

Die Rückkehr von Christian Eriksen in den Profifußball ist perfekt. Rund sieben Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM-Endrunde hat der dänische Fußball-Nationalspieler wie erwartet beim englischen Premier-League-Klub FC Brentford unterschrieben. Das gab der Aufsteiger am Montag bekannt. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft zunächst bis zum Saisonende.

Eriksen, der von einer WM-Teilnahme am Jahresende in Katar träumt, stand zuletzt bei Inter Mailand unter Vertrag. Wegen einer Regel in Italien, die das Spielen mit eingesetztem Defibrillator untersagt, konnte der Mittelfeldspieler seine Karriere dort nicht fortsetzen.