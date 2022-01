DOSB: Burmester sieht Herausforderungen abseits des Leistungssports

DOSB will sich nicht nur auf Leistungssport fokussieren © AFP/SID/PATRIK STOLLARZ

Ein „integrer DOSB“ mit einer stärkeren „politischen und gesellschaftlichen Stimme in Berlin“: Der neue Vorstandsvorsitzende Torsten Burmester sieht die unmittelbaren Herausforderungen für den Deutschen Olympischen Sportbund abseits des Spitzensports. „Wir haben in der Vergangenheit eine Fokussierung auf den Leistungssport gehabt und viele Dinge, die links und rechts auch wichtig sind, ein Stück weit liegengelassen“, sagte Burmester im Deutschlandfunk.

Neben der Aufarbeitung der Führungskrise um den ehemaligen Präsidenten Alfons Hörmann durch eine externe Kommission will Burmester auch die Kernfrage klären: "Welches Sportvereinsverständnis haben wir und welchen Leistungssport wollen wir in Deutschland?" Den bloßen Blick auf den Medaillenspiegel bei Olympischen Spielen hält er selbst für den falschen Gradmesser. Aber das müsse man "im offenen gesellschaftlichen Diskurs besprechen", sagte Burmester.

Er sieht die Aufgabe der „pluralistischen Gesellschaft“ in Deutschland darin, „den Menschen die Entwicklung ihrer eigenen Talente und Fähigkeiten zu ermöglichen und sie möglichst weit zu bringen, ob in der Musik oder im Sport oder in anderen Bereichen der Kultur“. Dazu gelte es, „verlässliche Strukturen“ zu schaffen und „qualifiziertes Personal“ einzustellen.