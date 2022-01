WWE Royal Rumble 2022: Insider berichten von Backstage-Chaos

Unzählige Planänderungen, die nicht folgenlos blieben: Nach dem WWE Royal Rumble soll in der Umkleidekabine der Wrestling-Liga schlechte Stimmung herrschen.

Die populäre WWE-Traditionsshow war von vielen Fans in diesem Jahr besonders heiß erwartet worden, hinterließ am Ende aber nicht wenig Enttäuschung - und angeblich soll sich das Gefühl vieler Fans mit dem vieler Aktiver decken.

Der Pro Wrestling Insider berichtet, dass nach dem Royal Rumble 2022 schlechte Stimmung in der WWE-Umkleide herrsche, speziell auf das Rumble-Match der Männer.

Um das 30-Mann-Matches hätte es großes Backstage-Chaos gegeben, berichtet das Portal unter Berufung auf „eine Reihe von Quellen“. Es hätte „buchstäblich noch 20 Änderungen“ am Tag des Events gegeben, berichtete eine davon, beim Rumble der Frauen soll es ähnlich gewesen sein.

Im Zentrum des Geschehens hätte der immer noch allmächtige WWE-Boss Vince McMahon gestanden, der „seine Finger bei jedem Aspekt des Pay Per Views tief drin hatte“, so der Wortlaut des Berichts, verfasst vom langjährigen Szenekenner Mike Johnson.

WWE Royal Rumble: Um Lesnar und Rousey herum viel Chaos

Für WrestleMania 38 am 2. und 3. April scheinen damit die Titelkämpfe Reigns vs. Lesnar sowie Rousey gegen SmackDown-Damenchampion Charlotte Flair festzustehen.

Um diese großen Planungspflöcke herum herrscht noch viel Unklarheit und Bewegung, was sich beim Rumble direkt auswirkte.

„Es änderte sich immer, immer wieder“

Die Reihenfolge der Einzüge und Eliminierungen, die Planung wichtiger „Spots“, die im Ring vollführt werden sollten, die Art des Zusammenspiels der Wrestler sei am Samstag noch vielfach geändert worden, berichtet der Insider - bei den Männern und den Frauen.

Für die Aktiven sei dies belastend gewesen, weil ihr Kopf voll gewesen sei mit Dingen, an die sich hätten erinnern und sie dann doch wieder vergessen hätten sollen, offenbar in einem unüblichen Ausmaß, unter dem die Qualität der zentralen beiden Kämpfe gelitten hätte - und auch die Moral.

„Wir waren alle in einem Wirbelwind“, zitiert der Insider eine ungenannte Person, die in einem der Matches gestanden sei: „Man hatte seine Rolle und seine Spots bekommen, dann ging es wieder von vorne los und die meisten von uns waren zurück am Anfang. Es änderte sich immer, immer wieder. Es war keine einfache Nacht, schon bevor wir den Ring erreicht hatten.“