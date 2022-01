Bastian Schweinsteiger kritisiert Führungsspieler des BVB und nennt großes Problem

„Insgesamt ist extrem gut, was die Dortmunder mit Hans-Joachim Watzke auf die Beine gestellt haben. Wenigen in Europa gelingt eine solche Transferpolitik. Aber wenn sie Bayern Konkurrenz machen wollen, dürfen sie nicht ständig die besten Spieler verlieren“, sagte der Ex-Weltmeister im Kicker .

Schweinsteiger: Das fehlt Dortmunds Führungsspielern

Zudem sieht er ein Qualitätsproblem bei den Führungsspielern des BVB: „Führungsspieler musst du in deiner charakterlichen Grundstruktur sein. Und durch die Schule FC Bayern habe ich da viel mitbekommen.“ Wer einmal zum Anführer aufgestiegen sei, müsse diese Führungsqualität über Leistung auf dem Platz bestätigen. „Diese Leistung weisen die Führungsspieler in Dortmund nicht konstant nach.“

In einigen Partien habe es dem BVB an Gegenwehr gefehlt. „Manchmal übernehmen das Emre Can oder Erling Haaland, aber das müssen mehr tun. Jude Bellingham finde ich Weltklasse – aber ist der Junge mit 18 Jahren schon so weit, das Team als Wortführer nach vorne zu treiben?“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Schweinsteiger über Zukunft: „Nah am Fußball“

Dass man ein Spiel zu selten über 90 Minuten auf hohem Niveau gestalten könne, sieht Schweinsteiger derweil als generelles Problem der deutschen Topklubs an. „Viele Bundesliga-Teams spielen 60 Minuten sehr gut, dann wird es weniger - außer bei Bayern. Deshalb sind nur noch sie in der K.-o.-Runde (der Champions League, Anm.).“

Nach der WM im Winter läuft sein Vertrag dort aus, die Zukunft ist offen. Dem Fußball will der einstige Superstar aber auf jeden Fall verbunden bleiben. „Ich sehe mich nahe am Fußball, nahe an den Spielern. Genaue Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Ich bin nicht der Mensch, der alles im Detail plant. Irgendwann will ich wieder ganz nah an einer Mannschaft sein. Dieses Verlangen ist jetzt nicht da.“