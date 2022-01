Bengals schalten Mahomes und die Chiefs aus: Erster Super Bowl seit 1988

Anzeige

Die Cincinnati Bengals feiern den Sieg © AFP/GETTY IMAGES/SID

SID

Dank einer starken Aufholjagd haben die Cincinnati Bengals die Kansas City Chiefs bezwungen und sind erstmals seit 1988 in den Super Bowl eingezogen.

Patrick Mahomes und Co. düpiert, den nächsten Favoriten ausgeschaltet: Dank einer starken Aufholjagd haben die Cincinnati Bengals Star-Quarterback Mahomes und die Kansas City Chiefs bezwungen und sind erstmals seit 1988 in den Super Bowl eingezogen. Das Überraschungsteam gewann beim Titelanwärter 27:24 nach Verlängerung und bekommt es nun mit dem Sieger des kalifornischen Duells zwischen den Los Angeles Rams und den San Francisco 49ers zu tun, die in der Nacht zu Montag (ProSieben und DAZN) aufeinander treffen.

Bengals-Quarterback Joe Burrow warf zwei Touchdown-Pässe. In der Verlängerung gelang dem starken Kicker Evan McPherson das entscheidende Field Goal. Mahomes kam auf drei Touchdown-Pässe, er leistete sich aber in der Verlängerung eine Interception, die die Bengals zum Sieg nutzten. Schon zum Ende des dritten Viertels hatte die Defensive einen Pass von Mahomes abgefangen, Cincinnati gelang wenig später der zwischenzeitliche Ausgleich (21:21).

Beim 56. Super Bowl am 13. Februar in Los Angeles haben nun die Bengals die Chance, ihren ersten Titel überhaupt zu holen. Die Chiefs verpassten dagegen die dritte Final-Teilnahme nacheinander. In der Saison 2019 triumphierten sie gegen die 49ers, ein Jahr später gab es eine glatte Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady.

In diesen Play-offs war Brady mit seinem Team in der zweiten Runde ausgeschieden. Am Samstag überschlugen sich plötzlich die Meldungen, dass der siebenmalige Champion seine Karriere im Alter von 44 Jahren beenden würde - wenig später folgte jedoch ein Dementi durch Bradys Vater.

Die Chiefs überzeugten in den ersten zwei Vierteln mit ihrem brandgefährlichen Angriff. Mahomes verteilte den Ball stark, seine Offensive Line verschaffte ihm die dafür nötige Zeit. Das nutzte der Quarterback mit Touchdown-Pässen auf Tyreek Hill, Trevis Kelce und Mecole Hardman.