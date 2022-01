NFL: Mahomes & Kansas City Chiefs scheitern an Bengals - Super Bowl futsch

Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs scheitern in den Playoffs dramatisch an den Cincinnati Bengals. Der Superstar patzt zur Unzeit, ein Rookie-Kicker wird zum Helden.

NFL-Playoffs: Chiefs und Mahomes scheitern an Bengals

Bengals heben Chiefs-Defense aus

Kansas rettete sich allerdings abermals in die Overtime, nachdem Evan McPherson die Bengals per Field Goal aus 52 Yards mit 24:21 erstmals in Front gebracht hatte, Harrison Butker Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit ebenfalls per Field Goal ausgeglichen hatte.