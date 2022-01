Rafael Nadal mit Rekord vor Novak Djokovic und Roger Federer - Pressestimmen

Der 35-Jährige schlug in einem epischen Finale den Russen Daniil Medvedev in fünf Sätzen und distanzierte durch seinen 21. Grand-Slam-Titel Novak Djokovic und Roger Federer, die beide jeweils 20 Titel gewonnen haben.

Djokovic wiederum hatte wegen seines Ungeimpften-Status erst gar nicht an dem Turnier in Melbourne teilnehmen können. Der Serbe wehrte sich nach seiner Einreise lange gegen die Ausweisung, legte Dokumente über einen angebliche Genesung vor Gericht vor - allein, es brachte alles nichts.

„Novak Djokovic ist der König des Tennis“

Republika: „Schmutziger Kelch! Allen ist bewusst, selbst Nadal – ganz gleich, wie sehr sie davor die Augen verschließen wollen –, dass der gewonnene Pokal falsch ist. Schmutzig. Seine Bedeutung wurde von den australischen Behörden unter Führung des Ministers für Einwanderungsangelegenheiten, Alex Hawke, in dem Moment getrübt, als die Entscheidung getroffen wurde, Novak abzuschieben und ihn somit an der Teilnahme am Grand Slam in Melbourne zu hindern.“