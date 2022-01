Anzeige

Wie wird die Bundesliga wieder sexy? Effenberg und Hellmann im Doppelpass Wie kann die Bundesliga sexy werden?

Diese Brandrede spricht jedem Fußball-Fan aus dem Herzen

Lukas von Hoyer

Die Bundesliga kämpft mit einer fallenden Attraktivität im Ausland. Im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 diskutiert die Runde mögliche Veränderungen. Tenor: Die Klubs sind in der Verantwortung.

„Der Star ist der Fußball. Doch derjenige, der den Fußball finanziert und ihm Aufmerksamkeit schenkt, ist der Fan.“

Mit diesem Satz sprach Olaf Schröder, Vorsitzender der SPORT1 Medien AG, im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 wohl vielen Fußball-Fans aus der Seele. „Der Fußball-Fan in Deutschland will mitgestalten und Teil des Mechanismus sein. Die Einnahmen sind die Basis, und diese basieren auf Reichweite. Und was erleben wir gerade? Die Zuschauerzahlen gehen zurück“, stellt Schröder klar.

Die Attraktivität in der Bundesliga litt während der Corona-Pandemie. Das zeigen die Zahlen. Und die sportliche Monotonie rund um die Meisterfrage vergrault wohl den ein oder anderen internationalen Fan. Doch wie schlimm steht es wirklich um die Bundesliga und welche Veränderungen könnten sie wieder sexy machen? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wie steht es um die Bundesliga?

„Die Medienrechte sind national wie international eine Katastrophe. Das ist etwas, was uns belastet. Das muss man erstmal bezahlen“, sagte Schröder. Tatsächlich ist diese Thematik derzeit besonders brisant, da mit DAZN ein Rechtehalter an der Bundesliga die Preise deutlich erhöht. Wohl auch eine Folge der abnehmenden Popularität des deutschen Oberhauses.

SPORT1-Experte Stefan Effenberg kann das nicht nachvollziehen. „Wir haben sehr wohl Stars in der Bundesliga. Ich finde, dass sie nach wir vor attraktiv ist“, sagte der ehemalige Nationalspieler im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1: „Wir haben hochtalentierte junge Spieler. Wenn du im Herzen Gladbach-Fan bist, dann können die Spieler kommen und gehen, ich bleibe doch Fan. Ich finde den Kampf um Europa megaspannend in der Bundesliga, auch den Abstiegskampf.“

Nur am Fehlen von echten Zugpferden scheint es in der Tat nicht zu liegen. Daher liegt es nahe, dass an anderer Stelle etwas verloren gegangen ist. So ist auch das düstere Bild zu verstehen, welches Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 zeichnet: „Ich glaube, dass wir die Situation erleben werden, dass die Menschen nicht alle zurückkehren werden, wenn die Stadien wieder auf sind.“

Schröder: „Es fehlt ein entscheidender Satz in der Diskussion“

Wenn es so kommen sollte, dann dürften auch drei Begriffe eine Rolle spielen, die Schröder immer wieder bemühte: „Höher, schneller, weiter.“

„Der Zuschauer wird in fast jeder Diskussion als Klatschpappe oder als Einnahme reduziert. Es fehlt ein entscheidender Satz in der Diskussion: ‚Wir wollen, dass ihr wieder Teil unseres Erfolges und unserer Geschichte seid‘“, ist sich Schröder sicher: „Die Fans wollen nicht auf Zuschauereinnahmen reduziert, sondern respektiert und akzeptiert werden. Es geht darum, Demut zu zeigen und sich mit den Sorgen der Fans zu beschäftigen.“

Dieser Meinung ist auch Hellmann, der die Klubs in der Pflicht sieht: „Wir sind alle gut beraten, vor der eigenen Haustür mehr zu tun. Dazu gehört es, die Fassbarkeit zu erhöhen. Man muss zu den Menschen gehen und die Menschen müssen zu uns kommen. Wir können nicht bei der Ist-Analyse stehenbleiben. Auf der Klub-Ebene ist es wichtig, die Menschen zurückzugewinnen.“

Der 50-Jährige sieht mehrere Einflüsse, die zu einem Abwandern der Fans führen. Neben dem Abstieg einiger Traditionsklubs nennt er auch den Stadion-Effekt: „Wir müssen uns fragen, was die jungen Menschen wollen. Wenn die Fans nicht live im Stadion sind, dann werden sie auf der Couch vor der PS5 Fans von ManCity und folgen den großen Stars. Das ist für die Bundesliga nicht gut, da sie zu wenig Topstars hat. Wir brauchen mehr Demut und müssen fassbarer sein. Dem müssen wir uns stellen. Es ist keine Debatte über die sportliche Leistung. Es gibt aber Folgen aus den Abstiegen der großen Klubs - und damit müssen wir umgehen.“

"Einen Bull**** gespielt!" Effenberg kritisiert Bundesliga-Klubs

So kann die Bundesliga wieder sexy werden

Hellmann glaubt, dass die Klubs nun vorangehen müssen. So will es auch sein Verein Eintracht Frankfurt machen.

„Wir haben konkrete Dinge vor, welche wir in Kürze bekanntgeben. Wir haben ein Programm, wie wir die Eintracht in der Region wieder stärken können“, verriet er und hatte auch noch einen Tipp für alle anderen Bundesligaklubs parat: „Vereine, die internationale Ansprüche haben, müssen zwar bereit sein, in die USA oder nach Asien zu fliegen, um die Bundesliga zu stärken. Wir müssen aber auch dazu bereit sein, wieder mehr Freundschaftsspiele vor der eigenen Haustür auszutragen. Da müssen Programme aufgelegt werden, dass die Fans mit den Spielern und den Menschen zusammenkommen.“

Ein anderer Faktor ist die Demut und die Verhältnismäßigkeit, welcher der Bundesliga in der ein oder anderen Situation verloren gegangen scheint. „Im Winter können Amateurvereine teilweise gar nicht trainieren, viele durften sich zuletzt gar nicht treffen. In der Bundesliga wird währenddessen ein Spieler für drei Millionen Euro aus der 2. Liga in Frankreich verpflichtet. Dass das in diesen Zeiten besonders kritisch gesehen wird, das ist doch normal. Da muss man sich dann eben etwas zurücknehmen“, glaubt Schröder.

Eine Aufweichung oder sogar eine Abschaffung der Regelung 50+1, welche diskutiert wird, sieht Hellmann nicht als einen Teil der Lösung - ganz im Gegenteil. „Ich bin der Überzeugung, dass es der Bundesliga nicht guttun würde. 50+1 steht für eine wirtschaftliche Vernunft und eine hohe Kostenstabilität. Es ist eine Tradition, aus der der Fußball kommt. Steigende Kosten für Fans würde das massiv steigern. Die Verhältnisse werden sich mit mehr Kapital für die Großen und weniger Kapital für die Kleinen fortsetzen. Das würde den Fußball international sicherlich nicht weiterbringen“

