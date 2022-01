VfB Stuttgart verpflichtet Tiago Tomas von Sporting Lissabon

Der VfB Stuttgart hat seine Offensive für die Mission Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga personell verstärkt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Wie der Tabellen-17. am Sonntagabend mitteilte, kommt der portugiesischen U21-Nationalspieler Tiago Tomas von Sporting Lissabon zum VfB. (FIXE TRANSFERS: Die Wintertransfers der Bundesliga-Klubs)

Und fügte an: „Tiago wurde in der vergangenen Saison mit Sporting portugiesischer Meister und hat ganz aktuell den Ligapokal gewonnen. Dazu hat er in der Champions League gespielt und auch dort seine Qualitäten unter Beweis gestellt.“