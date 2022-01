Bundesliga: Effenberg Kolumne über Eberl, Königs und Borussia Mönchengladbach

Zunächst einmal: Ich habe großen Respekt vor Eberl. Er hat große Menschlichkeit gezeigt, man muss die Entscheidung akzeptieren. Wenn du permanent unter Druck stehst, egal in welchem Beruf, und keinen Spaß mehr daran hast, dann musst du Konsequenzen ziehen - und das hat er getan. Es war aller Ehren wert, was er getan hat. Die Gesundheit steht über allem. Ich wünsche ihm alles Gute, dass er wieder zur Freude in seinem Leben zurückfindet. Dann sehen wir ihn vielleicht auch wieder.

Bei der Pressekonferenz, bei der Eberl seinen Rücktritt erklärte, ist mir allerdings der Auftritt von Gladbachs Präsidenten Rolf Königs übel aufgestoßen. Ganz ehrlich: Diese Äußerung von Rolf Königs ist katastrophal. Das geht völlig in die falsche Richtung. Er hat nicht verstanden, wie man mit solchen Dingen umgehen muss. Das finde ich enttäuschend. Ich hätte bei einem Mann seines Alters und seiner Erfahrung, da hätte ich etwas anderes erwartet. Eigentlich hat so ein Mann in so einer Führungsposition nichts zu suchen, wenn er so mit Menschen umgeht.