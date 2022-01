Handball-EM 2022, Finale: Schweden nach Krimi-Sieg gegen Spanien Europameister

Last-Second-Wahnsinn! So dramatisch gewinnt Schweden die EM

Die Skandinavier setzten sich im Finale der Endrunde in Ungarn und der Slowakei mit 27:26 (12:13) gegen Spanien durch. Damit holten sie ihren fünften EM-Titel und untermauerten ihren Status als Rekordsieger. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Das letzte Tor machte Kiel-Star Niclas Ekberg mit Ablauf der regulären Spielzeit per Siebenmeter. „Es gab nicht so viele Gedanken in meinem Kopf. Ich dachte nur ‚der Ball geht rein‘“, sagte Ekberg im schwedischen Fernsehen.