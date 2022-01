BVB-Schreck St. Pauli im Kult-Duell bei Union Berlin

Zweitligist FC St. Pauli trifft im DFB-Pokal nach seinem Achtelfinal-Coup gegen Vorjahresgewinner Borussia Dortmund auf den Bundesligisten Union Berlin. Das Duell der beiden traditionsreichen Kultvereine in der Hauptstadt ergab die Auslosung des Viertelfinale (1. und 2. März) am Sonntagabend im Rahmen der ARD-Sportschau.

Für Leipzigs Trainer Domenico Tedesco ist Hannover alles andere als ein Wunschlos. "Es ist schade für unsere Fans, dass die Auslosung kein Heimspiel ergeben hat. Hannover hat in der letzten Runde gegen Gladbach gezeigt, zu was die Mannschaft fähig ist. Aber unser Ziel und auch der Anspruch ist es dennoch, dort zu bestehen und ins Halbfinale einzuziehen", sagte der Coach des momentanen Bundesliga-Sechsten.

In der Runde der besten Acht stehen erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Pokal-Wettbewerbs seit Einführung der Bundesliga vier Zweitligisten. Erstmals war 2004 die Hälfte aller acht Viertelfinalteilnehmer aus dem Unterhaus gekommen. Damals hatte Zweitligist Alemannia Aachen auch das Endspiel in Berlin erreicht. Als bislang letzter Zweitliga-Klub hatte der heutige Drittligist MSV Duisburg im Jahr 2011 das Pokalfinale erreicht.