Anzeige

Transfermarkt: Vlahovic, Torres, Gosens fix - was passiert am Deadline Day? Mischt Bundesliga um Bayern und BVB mit? Irrer Transferwinter: Zieht Liga nach?

BVB-Rückkehr? Das sind Démbéles Optionen

Maximilian Schwoch

Am letzten Tag der Wintertransferperiode könnten noch einige spektakuläre Deals über die Bühne gehen. Vor allem die internationalen Klubs geben im Vergleich zum Vorjahr wieder mehr Geld aus.

Der Deadline Day naht!

Die Wintertransferperiode ist in ihren Endzügen, am Montagabend schließt das Transferfenster in den europäischen Topligen bis zum Saisonende. Während die Bundesliga-Klubs bis Montagabend 18 Uhr einkaufen dürfen, haben die Topklubs aus Italien (20 Uhr) England, Spanien und Frankreich (24 Uhr) etwas länger Zeit. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Anzeige

Und es spricht einiges dafür, dass es auf den letzten Metern noch einmal ordentlich Bewegung in Sachen Wechsel geben könnte. Schon das Wochenende bot reichlich Action in Sachen Transfers. Unter anderem holte der FC Liverpool Luis Diaz vom FC Porto für rund 45 MIllionen zuzüglich Boni. Auch der FC Barcelona schlug noch einmal zu, die Katalanen liehen Adama Traore von den Wolverhampton Wanderers aus. Newcastlee United sicherte sich für über 40 Millionen Euro die Dienste von Bruno Guimaraes, der Brasilianer wechselt von Olympique Lyon zu den Magpies.

Transfermarkt: Vlahovic teuerster Deal des Winters

Erst am Freitagabend machte Juventus Turin den größten Deal des bisherigen Winters perfekt: Die Alte Dame schnappte sich Sturmjuwel Dusan Vlahovic vom AC Florenz. Die Kosten? Läppische 81,6 Millionen Euro. (FIXE TRANSFERS: Die Wintertransfers der Bundesliga-Klubs)

Der serbische Stürmer ist damit nicht nur drittteuerster Wintertransfer überhaupt, er könnte auch noch einen weiteren Deals mit sich ziehen. So soll Àlvaro Morata Juve dem Vernehmen nach noch verlassen. Auch Dejan Kulusevski und Rodrigo Bentancur sollen die Turnier noch verlassen, der Wechsel zu den Tottenham Hotspur soll kurz bevorstehen.

Auch der Wechsel von Donny van de Beek steht bevor, den Niederländer zieht es auf Leihbasis zum FC Everton, wie The Athletic berichtet.

Kommt auch nochmal Bewegung in den Poker um Ousmane Dembélé? Der Franzose will seinen auslaufenden Vertrag bei Barca Berichten zufolge nicht verlängern, die Katalanen wiederum würden ihn gerne noch im Winter verkaufen. Zumal mit Traore Ersatz schon verpflichtet wurde. Mit Pierre-Emerick Aubameyang steht zudem ein weiterer Angreifer vor einem Wechsel zu Barca.

Schon vor dem Ende der Transferperiode ist festzuhalten: Das Corona-Tal ist durchschritten, die Klubs zeigten sich im Januar spendierfreudiger als im Winter zuvor. Die Premier-League-Klubs gaben bisher rund 240 Millionen Euro für neue Spieler aus, das ist mit Abstand am meisten im Vergleich aller Top-Ligen. Italien (rund 150 Millionen) und Spanien (rund 65 Millionen) folgen dahinter. Im vergangenen Winter war England mit Transferausgaben von rund 98 Millionen Euro Spitzenreiter.

Fix! Liverpool holt neuen Offensivstar

Anzeige

Eingerechnet sind da natürlich nur die festen Transfers. Leihen mit Kaufpflicht, die vor allem in Italien üblich sind, zählen da nicht in die Bilanz hinein. Auch nicht bei Robin Gosens, der auf Leihbasis mit Kaufpflicht von Atalanta Bergamo zum italienischen Meister Inter Mailand gewechselt ist.

Dennoch zeichnet sich ein klares Bild ab. Die Situation auf dem Transfermarkt ist einer andere als im vergangenen Jahr. Der Transferwinter 2021 war sehr stark von der Coronapandemie geprägt, die unsichere Zukunftsaussicht gepaart mit geringeren Zuschauereinnahmen ließ viele Klubs die Füße stillhalten.

Bundesliga hält die Füße still

Doch der Optimismus scheint vielerorts zurückgekehrt zu sein. Auch Barca setzte mit der Verpflichtung von Ferran Torres für 55 Millionen Euro von Manchester City ein dickes Ausrufezeichen. Dass der Klub noch im Sommer Lionel Messi ablösefrei ziehen lassen musste, weil er sein Gehalt nicht mehr bezahlen konnte, scheint die hochverschuldeten Katalanen nicht davon abzuhalten, viel Geld für neue Spieler auszugeben.

Und die Bundesliga-Klubs? Die hielten sich bislang merklich zurück: Rund 40 Millionen Euro gaben die deutschen Klubs in dieser Periode bisher aus, den teuersten Deal des Winters machte der FC Augsburg, der US-Juwel Ricardo Pepi für die vereinsinterne Rekordsumme von rund 16 Millionen Euro vom FC Dallas loseiste.

Am Sonntag gab Bayer Leverkusen zudem die Verpflichtung von Sardar Azmoun von Zenit Sankt Petersburg bekannt. Der iranische Mittelstürmer sollte eigentlich erst im Sommer ablösefrei kommen, nun wurde der Wechsel vorgezogen. Er soll rund vier Millionen Euro kosten.

Auf den letzten Metern der Transferperiode ist vor allem der VfB Stuttgart auf der Suche nach Verstärkungen, die Schwaben sind an den Portugiesen Jair Tavares (Benfica Lissabon) und Tiago Tomas (Sporting Lissabon) interessiert. SPORT1 kann Informationen vom Kicker bestätigen, wonach man beim VfL Wolfsburg über eine Rückholaktion von Max Kruse nachdenkt. Wout Weghorst steht dagegen vor einem Wechsel zum FC Burnley in die Premier League. Die ganz großen Blockbuster-Transfers sind in der Bundesliga für den Deadline Day allerdings nicht zu erwarten.

Vor allem eine Tatsache erstaunt: Die Bundesliga ist die einzige der Top-5-Ligen, deren Transferausgaben (bisher) im Vergleich zum vergangenen Winter noch einmal zurückgingen. Im Januar 2021 zahlten die Klubs der höchsten deutschen Spielklasse noch 49,15 Millionen Euro für neue Spieler. Möglicherweise wird diese Summer am Deadline Day allerdings doch noch geknackt.

Anzeige

Richtig deutlich wird es beim Vergleich zur Zeit vor Corona: Im Wintertransferfenster der Saison 2019/20 holten die Bundesliga-Klubs für fast 200 Millionen Euro für neue Spieler. Damals wechselte unter anderem ein gewisser Erling Haaland für 20 Millionen Euro zum BVB, zudem investierte Hertha BSC rund 50 Millionen für die Dienste von Lucas Tousart und Krzysztof Piatek. Letzterer hat die Berliner vor einigen Tagen in Richtung AC Florenz verlassen.

Corona sorgt für Probleme

Doch woher kommt die Diskrepanz im Vergleich zur internationalen Spitze? Neben strukturellen Vorteilen, die Topligen wie zum Beispiel die Premier League gegenüber Bundesliga haben (z.B. deutlich höhere Fernseheinnahmen), agieren die deutschen Vereine seit Beginn der Corona-Krise deutlich konservativer im internationalen Vergleich.

Im vergangenen Sommer war Deutschland mit rund 418 Millionen Euro an Transferausgaben zwar auf dem dritten Platz im internationalen Vergleich, als einzige der Topligen schrieb sie aber in Sachen Transfers Schwarze Zahlen. Denn es wurden auch rund 450 Millionen eingenommen, was am Ende für einen Transferüberschuss sorgte. England gab im gleichen Zeitraum dagegen rund 1,35 Milliarden Euro für Spieler aus, die Klubs nahmen aber „nur“ rund 697 Millionen Euro ein - ein Transferdefizit von über 600 Millionen Euro.

Und auch die Coronapandemie wirkt sich unterschiedlich auf die einzelnen Klubs aus. Während in einigen Ländern wie zum Beispiel England die Stadien voll ausgelastet sind, müssen sich die Bundesliga-Klubs mit wenigen bis gar keinen Zuschauern zufriedengeben. Die über einen längeren Zeitraum fehlenden Einnahmen aus Ticketverkäufen haben bei den Klubs ein tiefes Loch ins Budget gebohrt.

Bayern und BVB ohne Wintertransfers?

Wenn seriös wirtschaftende Vereine wie Borussia Mönchengladbach plötzlich Probleme haben, ihren besten Spielern adäquate Vertragsangebote vorzulegen, sagt das einiges aus. Matthias Ginter und Denis Zakaria verlängern ihre Verträge nicht, der Schweizer soll die Fohlen sogar noch im Winter verlassen. Der Wechsel von Zakaria zu Juventus Turin ist nach SPORT1-Informationen perfekt, Gladbach bekommt acht Millionen Euro.

Viel zu erwarten ist von den Bundesliga-Klubs am Deadline Day wohl nicht. Auch der FC Bayern und der BVB hielten in diesem Transferfenster bislang komplett die Füße still. „Wir sind sehr, sehr gut besetzt. Wir haben eine gute Truppe, die steht. Da wird nichts passieren“, machte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei DAZN klar. Mit Michael Cuisance (zum FC Venedig) gaben die Münchner sogar einen Spieler ab.

Auch BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl erklärte, dass Dortmund nicht mit aller Macht Transfers tätigen werde. Man werde „den Markt aber bis zum letzten Tag beobachten.“

Anzeige

Der Deadline Day verspricht in diesem Jahr einiges an Spannung und Action. Die Bundesliga-Klubs werden allerdings voraussichtlich nur eine Nebenrolle bekleiden.