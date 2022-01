Darts Masters: Michael van Gerwen und Gerwyn Price im Viertelfinale ausgeschieden

Nachdem Zuvor bereits Weltmeister Peter Wright, Gary Anderson und James Wade ausgeschieden waren, traf es im Viertelfinale nun auch noch Michael van Gerwen, Gerwyn Price und Michael Smith. Damit ist keiner der Top Sechs der PDC Order of Merit mehr im Halbfinale vertreten. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Van Gerwen musste sich in der Runde der letzten Acht Joe Cullen mit 7:10 in Legs geschlagen geben. Der Niederländer, der in seinem Achtelfinale gegen Luke Humphries für Ärger gesorgt hatte, ging zwar schnell mit 3:1 in Führung, verlor anschließend jedoch fünf Legs in Serie.