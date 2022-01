Skispringen: Karl Geiger fliegt in Gelb zu Olympia - Markus Eisenbichler sauer auf Jury

Geiger fängt Kobayashi wieder ab

Eisenbichler sauer auf Jury

„Ja was war los?! Schaut es euch halt einfach mal an. Es kotzt mich an sowas. In Neustadt war es auch schon wieder so. Gestern war ich selber schuld, aber heute bin ich echt mal wieder gut gehüpft. Dann pisst es mich einfach an sowas. Das kotzt mich an, dass man einfach nicht warten kann! Ich verstehe es einfach nicht, weil es ist straffer Aufwind da. Aber nein, dann schickt man die Leute runter. Speziell bei Ito (Daiki Ito aus Japan, Anm. d. Red.) und mir war es so, da hat man einfach keine Chance bei -10 (Punktabzug für Aufwind, Anm. d. Red.). Die anderen bekommen -25, -20. Na gratuliere! Ein Sch***dreck da, das muss ich erstmal verkraften.“