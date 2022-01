„Eine Inspiration“: Federer und Djokovic gratulieren Nadal

Rafael Nadal holt in Melbourne seinen 21. Major-Titel © AFP/SID/WILLIAM WEST

Frankfurt am Main (SID) - Die Tennis-Superstars Roger Federer und Novak Djokovic haben Rafael Nadal zum alleinigen Grand-Slam-Rekord gratuliert. Federer fand für seinen „Freund und großen Rivalen“ dabei emotionale Worte. „Unterschätze niemals einen großen Champion. Deine unglaubliche Arbeitsmoral, deine Hingabe und dein Kampfgeist sind eine Inspiration für mich und unzählige andere auf der ganzen Welt“, schrieb der 40-Jährige bei Instagram, nachdem Nadal bei den Australian Open seinen 21. Major-Titel gewonnen hatte.

Nadal hatte am Sonntag im Finale von Melbourne den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew (Russland) nach einem sensationellen Comeback in 5:24 Stunden 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 bezwungen. "Ich bin stolz darauf, diese Ära mit dir zu teilen", schrieb Federer weiter, "und ich fühle mich geehrt, eine Rolle dabei zu spielen, dich zu noch mehr anzuspornen. So wie du es mit mir die vergangenen 18 Jahre getan hast."