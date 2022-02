Geiger und Eisenbichler in Willingen auf Kurs

Die deutschen Skisprung-Asse Karl Geiger und Markus Eisenbichler sind beim zweiten Weltcup-Springen in Willingen auf Wiedergutmachungskurs.

Die deutschen Skisprung-Asse Karl Geiger und Markus Eisenbichler sind beim zweiten Weltcup-Springen in Willingen auf Wiedergutmachungskurs. Bei der Olympia-Generalprobe im Sauerland liegt Skiflug-Weltmeister Geiger (Oberstdorf) nach einem Sprung auf 139,5 m (119,5 Punkte) nach dem ersten Durchgang auf Rang fünf, Eisenbichler (Siegsdorf) belegt nach einem Flug auf 144,0 m (123,5) sogar den dritten Platz.

Am Samstag hatten Geiger und Eisenbichler bei schwierigen Windverhältnissen mit Platz 20 und 30 enttäuscht. Geiger musste sein Gelbes Trikot an den Tagessieger Ryoyu Kobayashi (Japan) abgeben, der am Sonntag zur Halbzeit aber strauchelt und nur auf Rang zwölf liegt. Die Führung übernahm der Slowene Cene Prevc mit einem Sprung auf 148,0 m (130,9). Zweiter ist der Japaner Daiki Ito.