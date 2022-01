Olympia-Zweiter 1960: Hanspeter Lanig verstorben

Der ehemalige Skirennläufer Hanspeter Lanig ist tot. Wie seine Familie am Sonntag mitteilte, starb der Olympia-Zweite in der Abfahrt von 1960 bereits am Freitag im Alter von 86 Jahren. Lanig gehörte zu den besten deutschen Skirennläufern, war mehrfacher deutscher Meister und WM-Dritter in der Kombination, ebenfalls 1960.