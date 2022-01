Anzeige

Australian-Open-Finale: Rafael Nadal gewinnt Schlacht gegen Medvedev - jetzt vor Federer und Djokovic Wahnsinn! Nadal schreibt Geschichte

Nadal über Djokovic: "Wusste seit Monaten, was die Voraussetzungen sind"

Robin Wigger

Rafael Nadal ringt Daniil Medvedev in einem epischen Finale der Australian Open nieder. Der Spanier schreibt Tennis-Geschichte. Nadal gelingt eine unfassbare Aufholjagd.

Was für ein Wahnsinn! Rafael Nadal hat bei den Australian Open in einer unfassbaren Schlacht bis weit nach Mitternacht Tennis-Geschichte geschrieben.

Der Spanier bezwang Daniil Medvedev nach 5:24 Stunden im zweitlängsten Finale der Grand-Slam-Geschichte in fünf Sätzen mit 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 - und ist mit nun 21. Titeln alleiniger Grand-Slam-Rekordhalter.

Anzeige

Diese Bestmarke hatte sich Nadal zuvor mit Roger Federer und Novak Djokovic geteilt. (DATEN: Australian Open Herren Spielplan)

Der Tennis-Podcast „Cross Court“: auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App, auf Spotify, Apple Podcasts, Podigee und überall, wo es Podcasts gibt

Zum ersten Mal in der Historie kam ein Profi in einem Australian-Open-Finale der Open Era von einem 0:2-Satzrückstand zurück. Nadal gelingt dies zum vierten Mal in seiner Karriere, allerdings das erste Mal seit 2007.

Australian Open: Erstmals Wende nach 0:2-Sätzen

Nadal ist damit zudem der drittälteste männliche Spieler nach Ken Rosewall und Federer, der einen Grand-Slam-Titel in der Open Era gewonnen hat.

Für Nadal, der im vieldiskutierten Rennen um die Rolle als größter Spieler der Geschichte vor allem Djokovic einen schwer zu verkraftenden Rückschlag verpasste, ist der nach großen Verletzungsproblemen unverhoffte Triumph ein echter Meilenstein. Er komplettierte auch als erst vierter Spieler nach Djokovic sowie den australischen Ikonen Roy Emerson und Rod Laver seinen zweiten Karriere-Grand-Slam, die Australian Open hatte er zuvor einzig 2009 gewonnen.

Mit dem Erfolg verhinderte der Weltranglistensechste aber auch einen historischen Titel Medvedevs, der 2021 die US Open gewonnen hatte. Bei den Herren hat in der Open Era noch nie ein Spieler in zwei aufeinanderfolgenden Majors seine ersten zwei Grand-Slam-Titel gewonnen.

Medvedev konnte damit seinen Ruf als Spielverderber nicht bestätigen: Im September hatte er bei den US Open Novak Djokovic kurz vor dessen möglichen historischen 21. Triumph ein Bein gestellt.

Mega-Ballwechsel! Rafael Nadal kämpft in Satz 2

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zog Medvedev Mitte des ersten Satzes davon. Beim Stand von 2:2 gelang dem Russen sein erstes Break, anschließend stürmte er zum 6:2 davon.

Anzeige

Wer nun aufgrund des aktuellen Fitnesslevels Nadals, der im Viertel- und Halbfinale schon an seine Grenzen gegangen war, an ein schnelles Ende der Partie dachte, sah sich getäuscht.

Nach einem unfassbaren Ballwechsel mit 40 Schlägen erspielte sich Nadal beim Stand von 2:1 im zweiten Satz eine Breakchance, die er wenig später auch nutzte.

Medvedev nach Ausraster im Finale

Schnell zog der Mallorquiner auf 4:1 davon, ehe Medvedev bei 2:4 und 30:0 aus seiner Sicht wieder seine Chance in diesem Satz witterte. (Die Australian Open im LIVETICKER)

Tatsächlich gelang dem Weltranglistenzweiten das Re-Break, weil Nadal Probleme mit seinen ersten Aufschlägen hatte - zwischenzeitlich betrug die Quote gerade einmal 43 Prozent.

Plötzlich schien bei 3:4 wieder alles offen – doch Nadal vollendete mit einem Stoppball das erneute Break zum 5:3, auch weil Medvedev weggerutscht war.

Australian Open: Flitzer stört Final-Krimi

Nadal servierte daraufhin zum Satzausgleich, musste aber wiederum selbst mehrere Breakbälle abwehren.

Vor Medvedevs drittem Breakball störte dann ein Fan, der auf den Court gesprungen war, das Geschehen. Nadal ließ sich aber davon nicht verunsichern und stellte erneut auf Einstand.

Anzeige

Das episch lange Spiel fand weiterhin kein Ende. Medvedev konnte auch den vierten Breakball nicht nutzen, Nadal wiederum vergab seinen ersten Satzball. (DATEN: Australian Open Damen Spielplan)

Mit dem fünften Breakball schlug Medvedev dann aber doch zu, weil Nadal eine Vorhand ins Aus schlug.

Daniil Medvedev behält Nerven im Tiebreak

Der 35-Jährige kämpfte sich aber in den Tiebreak, in dem er mehrmals mit einem Mini-Break in Front lag und dem Satzausgleich nahe war.

Doch Medvedev blieb in gewohnter Manier cool und erspielte sich den Satzball, den er gekonnt umgehend nutzte.

Der Russe jubelte ausgelassen - und provozierte damit Buhrufe der Zuschauer, die zum Großteil auf Nadals Seite waren.

Nadal schlägt erneut zurück

Der Spanier wehrte sich aber weiter, brachte im dritten Satz seine ersten zwei Aufschlagspiele durch und wehrte beim Stand von 2:3 mehrere Breakbälle ab, bevor ihm der erneute Ausgleich gelang.

Beim Stand von 4:4 erspielte sich Nadal sogar selbst den Vorteil und schlug erneut zum Satz auf - diesmal erfolgreich!

Mit seinem besten Tennis sicherte sich der Routinier tatsächlich den dritten Durchgang mit 6:4.

Anzeige

Medvedev beschwert sich über Fans

Im vierten Satz zeigte sich Medvedev mal wieder von seiner anderen Seite. (Alle News zum Tennis)

Beim Stand von 1:0 beschwerte sich Medvedev beim Schiedsrichter über Zuschauer, die zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag für Unruhe sorgten.

„Kannst du ihnen bitte sagen, dass sie Idioten sind?“, sagte der in dem Moment oberkörperfreie Russe: „Kein Hirn, leeres Gehirn. In ihrem Leben muss es ganz schön schlimm sein.“

"Zverev läuft die Zeit davon"

Nachdem es kurzzeitig so schien, als würde ihm der kurzzeitige Ausbruch helfen - Medvedev war beim Stand von 1:0 auf Break-Kurs - entwickelte sich der Satz zunächst in die gegensätzliche Richtung.

Nadal brachte seinen Aufschlag doch noch durch - und nahm dann Medvedev seinen ab, weil dieser sich einen Doppelfehler zum schlechtesten Zeitpunkt leistete.

Nadal kämpft gegen Medvedev bravourös

Teilweise spielten beide Spieler nun bravouröses Tennis mit spektakulären Ballwechseln, die Zuschauer riss es immer wieder aus ihren Sitzen.

Besonders Medvedev zeigte mit einem Re-Break zum 2:2 eine starke Reaktion, ehe ihm bei 0:40 wieder Unheil drohte. Es ging munter weiter. Medvedev erspielte sich einen Spielball und wehrte weitere Breakbälle ab, indem er teils rätselhafte Entscheidungen mit starken Schlägen wettmachte.

Anzeige

Doch schlussendlich verwandelte Nadal per Rückhand-Cross den siebten (!) Breakball in diesem Aufschlagspiel zum 3:2 und legte das Spiel zum 4:2 nach. Medvedev verkürzte zum 3:4 und ließ anschließend Breakchancen leichtfertig liegen, sodass Nadal auf 5:3 stellte.

Dann winkte sogar der direkte Satzgewinn, Medvedev zog den Kopf aber vorerst nochmal aus der Schlinge, ehe Nadal bei eigenem Aufschlag den Sack zumachte und den Entscheidungssatz erzwang - purer Wahnsinn!

Australian Open: Nadal schreibt Tennis-Geschichte

In diesem drohte Medvedev direkt der Aufschlagverlust, doch der Russe bremste den Nadal-Irrsinn etwas ein. Nach dem erkämpften ersten Punkt stellte er nach Nadals Ausgleich schnell auf 2:1.

Beim Stand von 2:2 hatte der Sechste der Welt sogar einen Breakball, Medvedev konterte aber zunächst mit einem Ass, ehe er beim anschließenden Ballwechsel wieder patzte.

Mit einem Weltklasse-Schlag longline breakte Nadal schließlich doch, das Publikum rastete aus - nur noch drei Punkte fehlten bis zum historischen Titel.

Medvedev gab sich aber nicht geschlagen, erkämpfte sich im sechsten Spiel, das 13:38 Minuten dauerte, sogar mehrere Breakbälle.

Nervöser Nadal kassiert Break - und antwortet prompt

Nadal aber markierte dann doch das 4:2, ehe Medvedev sein Aufschlagspiel zu Null durchbrachte. Auch in den folgenden zwei Spielen gelang kein Break, sodass Nadal beim Stand von 5:4 zum Rekord aufschlug.

Beim Stand von 30:0 für Nadal war der Titel zum Greifen nah, doch mit dem Rücken zur Wand blieb Medvedev nervenstark - und breakte! Der Wahnsinn ging in die nächste Runde.

Anzeige

Vorteil Medvedev? Denkste! Nadal erkämpfte sich direkt wieder Breakbälle und nutzte den dritten, weil sein Gegenüber eine aussichtsreiche Chance vergab.