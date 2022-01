FC Bayern: Adrian Fein vor Leihe von Greuther Fürth zu Dynamo Dresden

Bayern-Leihspieler Adrian Fein steht vor einem Wechsel nach Dresden in die Zweite Liga. Der 22-Jährige ist aktuell noch an Greuther Fürth ausgeliehen.

Für Bayern-Leihspieler Adrian Fein geht die Reise wohl weiter - in die Zweite Liga. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Fein war erst im vergangenen Sommer nach Fürth gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. In den vergangenen zehn Liga-Spielen kam er lediglich auf sieben Minuten Spielzeit, fehlte gar achtmal komplett im Kader.

Nach SPORT1-Informationen ist der Wechsel noch nicht in trockenen Tüchern, bahnt sich aber zunehmend an. So ist ein weiteres Leihgeschäft bis Sommer im Gespräch, ehe Fein zum FC Bayern zurückkehren würde.