Skispringen in Willingen: Althaus glänzt mit Podest - Kriznar zeigt Traumsprung

Die slowenische Gesamtweltcupsiegerin Nika Kriznar schafft in Willingen einen Traumsprung. Katharina Althaus zeigt eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking eine starke Leistung.

Die Olympiazweite aus Oberstdorf kam am Sonntag beim zweiten Weltcup-Springen in Willingen wie schon am Samstag auf Rang zwei.

Althaus springt auf Podest in Willingen

Olympische Spiele in Peking für Kramer in Gefahr

Bereits am Samstag hatte Althaus bei der Olympia-Generalprobe im Sauerland bei schwierigen Windverhältnissen überzeugt und war mit Platz zwei zum sechsten Mal in diesem Winter aufs Podest gesprungen.

Kramer gewann am Samstag, nach ihrem positiven Coronatest sind die Winterspiele in Peking für sie in akuter Gefahr. Die Österreicherin muss vier aufeinanderfolgende negative PCR-Tests abgeben, um in China dabei zu sein.