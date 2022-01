Bonhof zu Zakaria-Gerüchten: "Wir haben nichts in der Hand"

Bonhof erklärt: So soll es ohne Eberl weitergehen

Der kurzfristige Transfer von Denis Zakaria bleibt weiter in der Schwebe. Gladbach-Vizepräsident kann einen möglichen Wechsel weder bestätigen noch verneinen.

„Wir haben im Prinzip nichts in der Hand“, sagte Gladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof (69) im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 . „Daher können wir auch nichts bestätigen und nichts verneinen.“

Er sprach von einem Wunsch, aber keinen konkreten Angeboten für den Eidgenossen, der den Klub am Saisonende auf jeden Fall verlassen wird.

Erst am Samstag hatte SPORT1 über heiße Verhandlungen zwischen Gladbach und Juve berichtet. So lehnten die Fohlen ein erstes Angebot in Höhe von sieben Millionen Euro inklusive Boni ab.