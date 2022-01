Leiterin ARD-Studio Peking: Olympia ist „eine Regierungsveranstaltung“

Die Olympischen Spiele in Peking sind „eine Regierungsveranstaltung“. Diese Meinung vertrat Tamara Anthony, Leiterin des ARD-Studios Peking, im Gespräch mit dem Münchner Merkur und der tz (Montagsausgabe). „Die Spiele haben in dem Sinne wenig mit der Bevölkerung zu tun“, sagte Anthony: „Außerdem werden die Spiele in abgesperrten Bereichen stattfinden, und wegen Covid sind so gut wie keine Zuschauer zugelassen, auch Public-Viewing wird es wohl kaum geben.“