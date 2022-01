Vorsitzende der IOC-Athletenkommission positiv auf Corona getestet

Die Vorsitzende der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Emma Terho, ist wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte die 40-Jährige auf Instagram. Terho begab sich in ein Quarantäne-Hotel und kann sich mit zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden wieder frei testen. An Sitzungen wird die Finnin vorerst digital teilnehmen.