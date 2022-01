Millrose Games: Coleman gewinnt bei seinem Comeback

Hallen-Weltrekordler Christian Coleman hat nach 18 Monaten Sperre ein beeindruckendes Comeback gegeben. Beim traditionellen Hallen-Meeting Millrose Games in New York gewann der US-Sprinter über 60 m in 6,49 Sekunden. Sein Weltrekord liegt bei 6,34 Sekunden. Coleman lief vor seinen Landsleuten Trayvon Bromell (6,50) und Ronnie Baker (6,54) über die Ziellinie. 200-m-Weltmeister Noah Lyles wurde Vierter (6,62).