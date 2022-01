Borussia Dortmund: Lucien Favre blickt auf seine Zeit beim BVB - und seine Entlassung

Favre kann seine Entlassung nachvollziehen

Favre von Haaland begeistert

Auf die Entwicklung von Erling Haaland angesprochen, bekam Favre leuchtende Augen. „Er hat so viel Kraft, wenn er zwischen den beiden Innenverteidigern in die Tiefe geht, kann man ihn nicht mehr aufhalten. Er hat große Fortschritte gemacht, er ist ein großer Arbeiter mit einer super Mentalität und jemand, der immer gewinnen will. Es war ein toller Transfer.“

„Er war unentbehrlich geworden und war in der Zeit, in der ich wegging, verletzt“, sagte Favre, der sich trotz des unschönen Endes gerne an die Zeit in Dortmund erinnert.