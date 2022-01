Corona: ÖSV-Frauen aus Willingen abgereist

Nach einem positiven Coronatest sind die österreichischen Skispringerinnen vorzeitig vom Weltcup in Willingen abgereist.

Das bestätigte der Veranstalter am Sonntagmorgen.

Demnach sei am Samstag eine österreichische Athletin positiv auf das Virus getestet worden. Inwiefern sich der Vorfall auf die Olympia-Pläne des ÖSV auswirkt, ist noch unklar.

Für Österreich springt unter anderem die Weltcupführende Marita Kramer, die in dieser Saison sechs von zehn Springen gewann, darunter auch das erste am Samstag in Willingen.